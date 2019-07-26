Hakkında hapis cezası olan firari yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli yunus timleri devriye görevi sırasında davranışlarından şüphelendiği bir kişiyi sorguladı.

Yapılan sorgulama sonucunda şahsın, silahla yağmaya teşebbüs suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan Yunus Yıldız olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldız, Burhaniye Cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA