Hakkında Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Sahte Parayla Yakalandı
Samsun'da hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, 27 adet sahte 100 liralık banknotla yakalandı.
Samsun'da hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, 27 adet sahte 100 liralık banknotla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yunus ekipleri, İlkadım ilçesinin Kökçüoğlu Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurduğu Mustafa Koz'un üzerinde arama yaptı.
Aramada 27 adet sahte 100 liralık banknot ele geçiren ekipler, Koz'un "uyuşturucu ticareti yapmak" suçunda hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirledi.
Gözaltına alınan Koz, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.