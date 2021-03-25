Hakkında hapis cezası bulunan genç tutuklandı
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Hakkında hapis cezası bulunan genç tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hakkında hapis cezası bulunan genç tutuklandı

Samsun'da hakkında 2 yıl 1 ay 26 gün hapis cezası bulunan bir kişi narkotik polisin tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Samsun'da hakkında 2 yıl 1 ay 26 gün hapis cezası bulunan bir kişi narkotik polisin tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da yargılandığı mahkemece uyuşturucu suçundan toplam 2 yıl 1 ay 26 gün hapis cezasına çarptırılan ve hakkında yakalama kararı bulunan Ö.T., Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen Ö.T. adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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