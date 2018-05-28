Hakkında Hapis Cezası Bulunan Genç Tutuklandı

Hakkında Hapis Cezası Bulunan Genç Tutuklandı

Samsun’da yaralama suçundan hakkında hapis cezası bulunan genç polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakkında Hapis Cezası Bulunan Genç Tutuklandı

Samsun'da yaralama suçundan hakkında hapis cezası bulunan genç polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da adam yaralama suçundan yargılandığı mahkemece 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan ve cezası kesinleşerek yakalama kararı bulunan 22 yaşındaki G.K., polis tarafından yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekiplerine teslim edilen G.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edilerek adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

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