Hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi firari eski polis memuru yakalandı
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Hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi firari eski polis memuru yakalandı

Hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye firari eski polis memuru yakalandı.

07.02.2020 17:04 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:04
Hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi firari eski polis memuru yakalandı

Hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye firari eski polis memuru yakalandı.


Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları neticesinde; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, firari eski polis memuru Sivas'ta yakalanarak adli makamlara teslim edildi. - SİVAS

Kaynak: İHA
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