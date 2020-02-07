Hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi firari eski polis memuru yakalandı
Hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye firari eski polis memuru yakalandı.
Hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye firari eski polis memuru yakalandı.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları neticesinde; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, firari eski polis memuru Sivas'ta yakalanarak adli makamlara teslim edildi. - SİVAS