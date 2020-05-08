Hakkında 80 yıla kadar hapis cezası istenen kuyumcu, suçlamaları kabul etmedi
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Hakkında 80 yıla kadar hapis cezası istenen kuyumcu, suçlamaları kabul etmedi

Hakkında 80 yıla kadar hapis cezası istenen kuyumcu, suçlamaları kabul etmedi
08.05.2020 14:29 | Son Güncelleme: 08.05.2020 14:30

KONYA'da, indirim çadırında satacağı gerekçesiyle topladığı yaklaşık 30 kilo altını alıp, sevgilisiyle birlikte kaçtığı İstanbul'da yakalanan kuyumcu Musa Göksu ile 4 suç ortağının yargılanmasına başlandı.

KONYA'da, indirim çadırında satacağı gerekçesiyle topladığı yaklaşık 30 kilo altını alıp, sevgilisiyle birlikte kaçtığı İstanbul'da yakalanan kuyumcu Musa Göksu ile 4 suç ortağının yargılanmasına başlandı. 80 yıla kadar hapsi istenen Göksu'nun kendisini, "İstanbul'a kafa dağıtmak için gitmiştim. Kimseyi dolandırmadım ve kimseden kaçmadım" diyerek savunduğu ilk duruşmada, sevgili Özen Y. ile çalışan Mehmet Ali D. tahliye edildi.  

Merkez Meram ilçesindeki Sarraflar Çarşısı'nda 7 yıldır kuyumculuk yapan Musa Göksu, iddiaya göre geçen temmuz ayında, iş yerinde indirim çadırı kuracağını söyleyerek, Konya ve İstanbul'daki bazı altın toptancıları ile imalatçılardan altın istedi. Yaklaşık 30 kilogram altın toplayan Göksu, yine iddiaya göre indirimli satışların 22 Temmuz'da sona ereceğini söyledi. Daha sonra ise bu süreyi 3 gün uzattığını açıkladı.

Altın veren kuyumculardan bazıları, 24 Temmuz sabahı geldikleri Göksu'nun iş yerinin kapalı olduğunu gördü. Göksu'ya telefonla da ulaşmayınca dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar,  Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturmada, çevredeki güvenlik kameralarından Göksu'nun 23 Temmuz günü saat 22.30 sıralarında, 2 valiz ile iş yerinden çıktığı saptandı.İSTANBUL'DA SEVGİLİSİYLE YAKALANDI Sevgilisi Özen Y. (40) ile İstanbul'a gidip, Beşiktaş ilçesinde, Yıldırım adına ev kiraladığı saptanan Musa Göksu, 27 Temmuz günü düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada ise 2 valiz içine 100 bin TL ve 1000 Euro ile 200'den fazla altın saat, küpe ve kolye ele geçirildi. Özer Y.'ye ait çantada da kolye ve küpe bulundu. Gözaltına alınarak, Konya'ya getirilen çift, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.   'BOŞALTTIĞIM DÜKKAN KENDİ DÜKKANIM'İstanbul'a kaçtıktan sonra imajını değiştirdiği belirlenen Göksu, sorgusunda dolandırıcılık iddialarını kabul etmeyerek, 30 Temmuz günü Konya'ya dönmeyi planladığını öne sürdü. Göksu'ya yardım ettiği öne sürülen çalışanı Mehmet Ali D. de tutuklandı. Soruşturma sonunda Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu şüpheliler Göksu, sevgilisi ve çalışanı ile ortakları olan tutuksuz şüpheliler H.G. ve M.G. hakkında iddianame hazırladı.   İddianamede 8 şikayetçi olduğu bildirilerek, şüpheliler hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 8'er kez 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.  Musa Göksu'ya altın emanet eden 64 müşterisinin şikayetleri ise suçun 'güveni kötüye kullanmak' kapsamında olması nedeniyle uzlaştırma bürosuna gönderildi.İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTIDavanın görülmesine Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün başlandı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Musa Göksu, Özen Y. ve Mehmet Ali D. SEGBİS aracılığıyla katıldı. Tutuksuz 2 sanık ise katılmadı. Savunmasında iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Musa Göksu, "Ben daha öncede iki kez indirim günleri düzenledim. Son kurduğum çadırı aralarında altın toplantıcılarının da bulunduğu arkadaşlarla kurduk. Kimseyi dolandırmadım. Bazı borçlarım vardı ve maddi konularda sıkıntı çekiyordum. Biraz kafa dağıtmak için İstanbul'a gittim. Kimseden kaçmadım. İstanbul'da biraz durup, geri dönecektim. İstanbul'a gittikten sonra bazı çek ödemelerim olduğu için Emre'yi aradım. 'Sana para vereyim ödemeleri yap' dedim. Emre ile buluştuğumuzda yanında tanımadığım kişiler vardı. Onların polis olduğunu anladım ve teslim oldum. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum" dedi. 'MUSA'NIN KARDEŞİ BİZİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ'Özen Y. ise, Musa Göksu'nun erkek kardeşi Hasan Göksu'nun olaydan bir gün önce kendilerini ölümle tehdit ettiğini ileri sürerek, "Musa ile sevgili olmam nedeniyle, olaydan bir gün önce Musa'nın erkek kardeşi bizi ölümle tehdit etti. Bu nedenle ben biraz korkmuştum. Bu gergin ortamdan uzaklaşmak, rahatlamak, biraz da tatil için Konya dışına çıktık. Kaçma söz konusu değildir. Ben zaten olaydan 1,5 önce Konya'da yaşamama kararı almıştım. İkamet adresimi bile değiştirmiştim. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.KONYA'YA GERİ DÖNECEĞİM DEMİŞTutuklu sanık Mehmet Ali D. de şunları kaydetti: "Musa İstanbul'a giderken bana 'sende gel, biraz kafanı dinlersin' dedi. Ben de o dönem eşim hamile olduğu için 'sen git' dedim. Musa giderken bana Konya'ya geri döneceğim, dedi. Ben, kendime ve aileme ait altınları Musa'ya vermiştim. O da bunun karşılığında bana bir ev satın aldı." 

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Musa Göksu'nun tutukluluk halinin devamına, Mehmet Ali D.ve Özen Y.'nin tahliyesine karar verdi. Duruşma ertelendi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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