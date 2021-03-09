Hakkında 8 yıl hapis cezası bulunan firari akraba ziyaretinde yakalandı
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Hakkında 8 yıl hapis cezası bulunan firari akraba ziyaretinde yakalandı

09.03.2021 10:44 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:48
Hakkında 8 yıl hapis cezası bulunan firari akraba ziyaretinde yakalandı

BURSA'da yaralama suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K. (34) ziyarete gittiği akrabasının evinde yakalandı.

BURSA'da yaralama suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K. (34) ziyarete gittiği akrabasının evinde yakalandı. 

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'yaralama' suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K.'nin Hacıkara Mahallesi'ndeki akrabasına ziyarete gittiği bilgisine ulaştı.

Hemen harekete geçen ekipler, dün eve baskın düzenledi. Baskında F.K., yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K., tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

 


- İnegölbursa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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