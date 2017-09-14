Hakkında 8 Yıl Hapis Bulunan Cezaevi Firarisi Yakalandı

Samsun'da çeşitli suçlardan hakkında 8 yıl hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar ettiği öğrenilen genç, polisin takibi sonucu 1 adet tabancayla birlikte yakalandı.



Samsun'da yargılandığı mahkemeler tarafından hakkında 8 yıl hapis cezası bulunan ve Ünye Yarıaçık Cezaevinden firar ettiği öğrenilen M.B.(22), polis tarafından Samsun'un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde kovalama sonucu yakalandı. M.B.'nin üzerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçti. Gözaltına alınan M.B., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. M.B. adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN