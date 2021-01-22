Hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

22.01.2021 17:47 | Son Güncelleme: 22.01.2021 17:50
Hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elmacık Mahallesi'nde "Kasten Öldürme" suçundan aranan ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından hükümlü ilçe girişinde yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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