Hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı Konya'nın Beyşehir ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası kararı bulunan bir şahıs, saklandığı bağ evine yapılan operasyonla jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası kararı bulunan bir şahıs, saklandığı bağ evine yapılan operasyonla jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7 yıl önce bir kişiyi bıçakla ağır yaraladığı ileri sürülen ve hakkında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 53 yaşındaki K.K'nin ilçeye bağlı Çiçekler Mahallesi'nde bir bağ evinde saklandığını tespit etti. Beyşehir Sulh Ceza Mahkemesi'nce verilen arama kararına istinaden adrese operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakaladı. Beyşehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen K.K. daha sonra tutuklanarak Seydişehir T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - KONYA

Kaynak: İHA