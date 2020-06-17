Hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı
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Hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası kararı bulunan bir şahıs, saklandığı bağ evine yapılan operasyonla jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı
17.06.2020 17:09 | Son Güncelleme: 17.06.2020 17:26

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası kararı bulunan bir şahıs, saklandığı bağ evine yapılan operasyonla jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7 yıl önce bir kişiyi bıçakla ağır yaraladığı ileri sürülen ve hakkında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 53 yaşındaki K.K'nin ilçeye bağlı Çiçekler Mahallesi'nde bir bağ evinde saklandığını tespit etti. Beyşehir Sulh Ceza Mahkemesi'nce verilen arama kararına istinaden adrese operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakaladı. Beyşehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen K.K. daha sonra tutuklanarak Seydişehir T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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