Hakkında 6 yıl 11,5 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Hakkında 6 yıl 11,5 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu suçundan hakkında 6 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

01.11.2019 11:42
Hakkında 6 yıl 11,5 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu suçundan hakkında 6 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında uyuşturucu suçundan 6 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.E.'yi Tekkeköy ilçesi İstiklal Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesine sevk edilen A.E., adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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