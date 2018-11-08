Hakkında 5 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Tutuklandı

Samsun'da hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı ve adli işlemlerinin ardından tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında adam yaralama suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunup 7 ayrı suçtan da mahkemece arandığı ileri sürülen M.Y.'yi (24) yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekiplerine teslim edilen M.Y., bugün Samsun Adliyesine sevk edilerek adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN