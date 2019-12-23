Hakkında 41 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
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Hakkında 41 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Bursa'da hakkında 41 yıl hapis cezası bulunan zanlı polis tarafından yakalandı.

23.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:07
Hakkında 41 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

'da hakkında 41 yıl hapis cezası bulunan zanlı tarafından yakalandı.


Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından yapılan operasyonda, kasten öldürme, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi 17 ayrı suçtan kaydı bulunan ve hakkında 5 ayrı dosyadan toplam 41 yıl hapis cezası bulunan H.L. isimli şahıs yakalandı. Zanlı, polis ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu Ovaakça Mahallesinde kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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