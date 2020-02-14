Hakkında 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı

14.02.2020 11:16 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:40

Kırıkkale'de hırsızlık suçundan aranan ve hakkında hapis cezası bulunun kadın, operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hakkında 29 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.P'nin (37), 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucu Kimeski Mahallesi'nde bir evde olduğunu tespit etti.

Polis ve jandarma ekiplerinin sabaha karşı düzenlediği operasyonda gözaltına alınan B.P'nin, 34 hırsızlık dosyasından da arandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Kaynak: AA