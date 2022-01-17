Hakkında 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Haberler
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Hakkında 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Hakkında 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, çeşitli suçlardan hakkında 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, çeşitli suçlardan hakkında 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, çeşitli suçlardan hakkında 29 yıl hapis cezası bulunan M.Ö., isimli şahsa yönelik jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şahıs Adıyaman'ın Tut ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, Tut ilçe Jandarma Komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Hakkında 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Adıyaman, Jandarma, 3. Sayfa, Haber

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