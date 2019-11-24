Hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

24.11.2019 22:24 | Son Güncelleme: 24.11.2019 22:30

Menemen ilçesinde hakkında kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "dolandırıcılık", "basit yaralama", "güveni kötüye kullanmak", "hırsızlık", "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan O.H'nin (32) yerini tespit etti.

O.H, Kazımpaşa Mahallesi'ndeki bir adresten çıktığı sırada ekiplerce yakalandı.

Sahte kimlik kullandığı tespit edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA