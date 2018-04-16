Hakkında 2 Yıl 8 Ay Hapis Cezası Bulunan Şahıs Tutuklandı

Hakkında 2 Yıl 8 Ay Hapis Cezası Bulunan Şahıs Tutuklandı

SAMSUN (İHA) – Samsun’da yaralama suçlarından hakkında 2 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis tarafından yakalandı.

Hakkında 2 Yıl 8 Ay Hapis Cezası Bulunan Şahıs Tutuklandı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da yaralama suçlarından hakkında 2 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis tarafından yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro amirliği ekiplerince İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahasllesi'nde şüphe üzerine durdurulan Ümit C.'nin GBT sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamada hakkında 2 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ümit C., ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak Samsun Adliyesine sevk edilen Ümit C., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.