Hakkında 2 Yıl 8 Ay Hapis Cezası Bulunan Şahıs Tutuklandı
SAMSUN (İHA) – Samsun’da yaralama suçlarından hakkında 2 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis tarafından yakalandı.
SAMSUN (İHA) – Samsun'da yaralama suçlarından hakkında 2 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis tarafından yakalandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro amirliği ekiplerince İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahasllesi'nde şüphe üzerine durdurulan Ümit C.'nin GBT sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamada hakkında 2 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ümit C., ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak Samsun Adliyesine sevk edilen Ümit C., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN
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