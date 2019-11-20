Hakkında 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
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Hakkında 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun'da hırsızlık suçundan hakkında toplam 17 yıl 1 ay 25 gün hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı.

20.11.2019 17:28 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:32
Hakkında 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

'da hırsızlık suçundan hakkında toplam 17 yıl 1 ay 25 gün hapis cezası bulunan bir kişi tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, hakkında hırsızlık suçundan toplam 17 yıl 1 ay 25 gün hapis cezası bulunan K.D'yi İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Cezaevi firarisi olduğu tespit edilen K.D. bugün Samsun Adliyesine çıkarıldı. Hükümlü, adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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