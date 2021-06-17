Hakkında 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs denetimde yakalandı
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Hakkında 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs denetimde yakalandı

Hakkında 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs denetimde yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde hakkında 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı polis tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde hakkında 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiler göre, Emirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından ilçede genel asayiş denetimi yapıldı. Denetimlerde 2 hırsızlık olayı ve hükümlü, tutuklunun kaçması suçlarından hakkında toplamda 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.T., (39) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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