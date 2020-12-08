Hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü Kocaeli'de yakalandı

Kocaeli'de, hakkında kesinleşmiş 15 yıl ağır hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında dolandırıcılık suçundan toplam 15 yıl ağır hapis cezası bulunan F.A'nın (42) Gölcük ilçesinde olduğunu tespit etti.

Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda firari hükümlüyü yakaladı.

Adliyeye sevk edilen F.A, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Girgin