Hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı

VAN'da, hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası bulunan cezaevi firarisi hükümlü N.O., yakalandı.

VAN (DHA) - VAN'da, hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası bulunan cezaevi firarisi hükümlü N.O., yakalandı.

Van'da, 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis ve 30 bin TL adli para cezası bulunan cezaevi firarisi hükümlü N.O.'nun kısa süre önce Antalya'dan kente geldiği öğrenildi. İhbar üzerine polis ekiplerinin belirlenen adrede düzenlediği operasyonda N.O. yakalanarak gözaltına alındı. 2011 yılında cezaevinden firar ettiği belirtilen N.O., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Van T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildi.