Hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ mensubu Ankara'da yakalandı

ANKARA (İHA) - Ankara'da, hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ mensubu jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan ve hakkında 14 yıl 11 ay 30 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Ö. (44), Etimesgut'ta yakalanmasının ardından Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ANKARA

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