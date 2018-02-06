Hakkında 11 Yıl 8 Ay Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
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Hakkında 11 Yıl 8 Ay Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

İstanbul polisi tarafından aranan ve gasp suçundan hakkında 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan bir kişi Samsun’da yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakkında 11 Yıl 8 Ay Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

İstanbul polisi tarafından aranan ve gasp suçundan hakkında 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan bir kişi Samsun'da yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi tarafından birden fazla kişi ile geceleyin silahlı gasp suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılıp hakkında yakalama müzekkeresi çıkartılan Ş.K.(46), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Ş.K., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

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