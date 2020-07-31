Hakkında 101 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan siber dolandırıcılık şüphelisi yakalandı İstanbul'da siber dolandırıcılık suçlarından hakkında, 236 arama kararı ve 101 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

İstanbul'da siber dolandırıcılık suçlarından hakkında, 236 arama kararı ve 101 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen suçların önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, kendini kamu görevlisi, banka veya sigorta şirketi çalışanı olarak tanıtıp kimlik, banka hesabı veya kredi kartı bilgilerini elde ettiği çok sayıda kişiyi dolandıran, resmi belgede sahtecilik yapan, hukuka aykırı şekilde bilişim sistemlerine girerek haksız kazanç elde eden şüpheli R.A'nın yakalanması için harekete geçti.

Polis ekipleri, siber dolandırıcılık suçlarından hakkında 236 arama kararı ve 101 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlının, Silivri Selimpaşa Mahallesi'nde saklandığını belirledi.

Şüpheli, dün akşam saatlerinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Adreste yapılan aramada, çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA