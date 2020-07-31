Hakkında 101 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
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Hakkında 101 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

İstanbul'da siber dolandırıcılık suçlarından hakkında 236 arama kararı ve 101 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, gözaltına alındı.

Hakkında 101 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
31.07.2020 13:07 | Son Güncelleme: 31.07.2020 14:06

İstanbul'da siber dolandırıcılık suçlarından hakkında 236 arama kararı ve 101 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, gözaltına alındı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kendisini kamu görevlisi, banka veya sigorta şirketi çalışanı olarak tanıtıp kimlik, banka hesabı veya kredi kartı bilgilerini elde ederek çok sayıda kişiyi dolandırdığı belirlenen R.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Resmi belgede sahtecilik yapan, hukuka aykırı şekilde bilişim sistemlerine girerek haksız kazanç elde ettiği belirlenen R.A'nın siber dolandırıcılık suçlarından hakkında 236 arama kararı ve 101 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Yürütülen çalışmalar sonucu Silivri Selimpaşa Mahallesi'nde saklandığını belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla R.A'yı gözaltına aldı.

R.A'nın adresinde yapılan aramada çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.A, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

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