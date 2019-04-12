Hakkında 10 Yıl Hapis Cezası Bulunan Cezaevi Firarisi Yakalandı

Samsun'da hakkında bilişim suçlarından toplam 10 yıl hapis cezası bulunan, aynı zamanda cezaevi firarisi olduğu öğrenilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hakkında 5 ayrı bilişim suçlarında aranması olan, Konya Açık Cezaevinden 7 ay önce firar ettiği öğrenilen ve bilişim suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Ü.T., Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Ü.T., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA