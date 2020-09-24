Hakkında 10 yıl 10 ay hapis ve yaklaşık 2 milyon lira para cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Hakkında 10 yıl 10 ay hapis ve yaklaşık 2 milyon lira para cezası bulunan hükümlü yakalandı

24.09.2020 15:07 | Son Güncelleme: 24.09.2020 15:24

Samsun'da hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 1 milyon 926 bin 560 lira adli para cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Samsun'da hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 1 milyon 926 bin 560 lira adli para cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında, "Sahte Banka veya Kredi Kartı Kullanmak Suretiyle Dolandırıcılık", "Banka veya Kredi Kurumlarınca Tahsis Edilmesi Gereken Krediyi Sağlamak Amacıyla Kurumların Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık", "Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma", "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık", "Şantaj", "Basit Tehdit" gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E'yi yakalamak için başlattı.

Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 12 suçtan hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 1 milyon 926 bin 560 lira adli para cezası bulunan Y.E'yi gözaltına alarak emniyete götürüldü.

Hakkında 10 yıl 10 ay hapis ve yaklaşık 2 milyon lira para cezası bulunan hükümlü yakalandı
Hakkında 10 yıl 10 ay hapis ve yaklaşık 2 milyon lira para cezası bulunan hükümlü yakalandı
Hakkında 10 yıl 10 ay hapis ve yaklaşık 2 milyon lira para cezası bulunan hükümlü yakalandı
Hakkında 10 yıl 10 ay hapis ve yaklaşık 2 milyon lira para cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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