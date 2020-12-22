"Hakkın Sesi Mehmet Akif Ersoy Sergisi" Tuzla'da açıldı
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"Hakkın Sesi Mehmet Akif Ersoy Sergisi" Tuzla'da açıldı

22.12.2020 14:07 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:10

İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan fotoğraflardan oluşan sergi Tuzla'da açıldı.

İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan fotoğraflardan oluşan sergi Tuzla'da açıldı.

Tuzla Belediyesinden yapılan açıklamaya göre "20-27 Aralık Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası" kapsamında Tuzla Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda özel bir çalışma yapıldı. Ana Hizmet Binası'nın içerisine yerleştirilen 30 fotoğraf ile İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un okul hayatı, edebi hayatı, eserleri ve hayatının önemli evreleri sergileniyor.

Sergilenen fotoğraflar ile Tuzla Belediyesi Ana Hizmet Binası'na gelen vatandaşlara, Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitler hatırlatılıyor. "Hakkın Sesi Mehmet Akif Ersoy Sergisi" 28 Aralık'a kadar koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 10.00-16.00 arasında açık olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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