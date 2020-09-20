Hakkıbey Yarımadası'nda orman yangını (4)
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Hakkıbey Yarımadası'nda orman yangını (4)

"YANGINI BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALMIŞ DURUMDAYIZ"Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Hakkıbey Yarımadası'nda gece saatlerinde çıkan orman yangınıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklama yaptı.

Hakkıbey Yarımadası'nda orman yangını (4)
20.09.2020 03:13 | Son Güncelleme: 20.09.2020 03:17

"YANGINI BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALMIŞ DURUMDAYIZ"

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Hakkıbey Yarımadası'nda gece saatlerinde çıkan orman yangınıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklama yaptı. Yangını Ankara'daki Yangın Yönetim Merkezi'nden koordine eden Bakan Pakdemirli, açıklamasında "Orman Genel Müdürlüğümüze bağlı 70 araç ve 405 personel ile ekiplerimiz; Ayvalık'taki yangına etkin ve yoğun şekilde müdahale ediyor. Yangını büyük ölçüde kontrol altına almış durumdayız" dedi.

Haber: ANKARA,


Kaynak: DHA

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