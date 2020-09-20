Hakkıbey Yarımadası'nda orman yangını (2)
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Hakkıbey Yarımadası'nda orman yangını (2)

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR Tarım ve Orman Bakanlığı, Hakkıbey Yarımadası'nda meydana gelen ve söndürme çalışmalarının devam ettiği orman yangını ile ilgili açıklama yaptı.

Hakkıbey Yarımadası'nda orman yangını (2)
20.09.2020 01:30 | Son Güncelleme: 20.09.2020 01:34

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR 

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hakkıbey Yarımadası'nda meydana gelen ve söndürme çalışmalarının devam ettiği orman yangını ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü, Ayvalık Orman İşletme Şefliği Sarımsaklı Mevkiinde 19.09.2020 tarihi saat 21: 27'de orman yangını meydana gelmiştir. Yangına saat 21: 35'de ilk müdahale yapılmıştır. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Yangına sevk edilen ekipler, 60 arazöz, 4 dozer ve 300 söndürme personeli."


Kaynak: DHA

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