Hakkı ve Halkı Savunduğumuz İçin Güçlüyüz"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Bırakınız birileri Fetullahçı Terör Örgütü ile yan yana yürüsün, PKK'yı, PYD'yi, YPG'yi sahiplensin, olumlu olanları görmek bir yana tezvirat ve ithamlarla bizi mahkum etmeye çalışsın. Biz, bütün bunların karşısında haklı ve hakkı savunduğumuz için güçlüyüz, güçlü olmaya devam edeceğiz ve güçlü kalacağız." dedi.

Çavuşoğlu, Gemlik Adalet Sarayı'nın temel atma töreninde, adaletin bir hakkın teslimi anlamına geldiğini söyledi.

Bir Hadis-i Şerif'te "İçindeki zayıfların incinmeden hakkına kavuşamadıkları bir cemiyet iflah olmaz." denildiğini aktaran Çavuşoğlu, adalet dağıtıcılarının ve ülkenin yöneticilerinin hangi hususta olursa olsun kişinin kimliğine bakmadan onun hakkını, ona teslim etmesi gerektiğini vurguladı.

Sınır güvenliğini muhafaza altına almak, oradan gelecek tehlikeleri bertaraf etmek ve her şeyden önemlisi yerinden yurdundan sürülen, zulüm gören Afrinlilerin hakkını teslim etmek için Mehmetçik'in bölgeye gittiğini belirten Çavuşoğlu, "Bugün de adaleti götürüyoruz, hakkı teslim ediyoruz. Gittiğimizde insanların sevinç gözyaşlarıyla koşarak Mehmetçik'e sarılmasını görmedik mi? Yüzlerin tebessüm ettiğini, çocuk seslerin cıvıldamaya başladığını görmedik mi?" diye konuştu.

Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin kara propaganda yapıldığına dikkati çekti.

Harekat sonrası manipülasyon yapıldığını anlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"(Afrin'de siviller vuruluyor) dediler. Böyle bir şey yoktu. Bunu özellikle Batı ve Batı medyası, çok fazla dile getirdi. Bugün o insanların mutluluk gözyaşlarını neden göstermiyorlar? İnsanların Mehmetçik'in boynuna sarılışını, çocukların top oynarken çınlayan seslerini neden göstermiyorlar? Çünkü kendileri gittikleri her yere, adalet bir tarafa koyarak, sadece zulüm ve sömürge için gittiklerinden yapamıyorlar. Bir yerde terör varsa orada adalet, huzur olmaz. Güç ve kanun adaletin teslimi içindir. Eğer siz elinizdeki güç ve kanunu adaletin tesisi için değil de zulüm ya da çıkar odakları için kullanırsanız orada abat olunmaz, mazlumların ahı sizi mutlaka vurur. Onun için bizim nazarımızda zayıf da olsa haklı olan güçlüdür. Onun için Arakanlı, Gazzeli mağdur, Afrika'da açlıktan kıvranan çocuk güçlüdür bizim nazarımızda. Biz, haklıların güçlülüğünü yaydığımız taktirde, bu şekilde topluma barışı, huzuru getirdiğimiz taktirde gelecek, bizim olacaktır. Bırakınız birileri Fetullahçı Terör Örgütü ile yan yana yürüsün, PKK'yı, PYD'yi, YPG'yi sahiplensin, olumlu olanları görmek bir yana tezvirat ve ithamlarla bizi mahkum etmeye çalışsın. Biz, bütün bunların karşısında haklı ve hakkı savunduğumuz için güçlüyüz, güçlü olmaya devam edeceğiz ve güçlü kalacağız."

Çavuşoğlu, hizmetle insanların gönlüne girip adaletle hükmedildiğinde milletin her sandıkta teveccüh göstereceğini, yalan, iftira ve ithamlarla siyaset yapma tarzı benimsendiğinde halkın o partiyi sandığa mahkum edeceğini de sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Çavuşoğlu ile Bursa Valisi İzzettin Küçük, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş ve Gemlik Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ülger, butona basarak binanın temelini attı.