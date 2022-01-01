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Hakkı Vargeloğlu güven tazeledi

Hakkı Vargeloğlu güven tazeledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Sungurlu Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası'nda seçim heyecanı yaşandı.

Sungurlu Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası'nda seçim heyecanı yaşandı. 2 adayın yarıştığı seçimde mevcut Başkan Hakkı Vargeloğlu güven tazeledi.

Madeni Sanatkarlar Odası binasında yapılan seçimde mevcut başkan Hakkı Vargeloğlu ve Mutlu Kadir Güvenoğlu başkanlık için yarıştı.

380 kayıtlı üyenin bulunduğu oda seçiminde 343 üye 2 sandıkta oy kullandı. Oyların 248'ini alan mevcut Başkan Hakkı Vargeloğlu yeniden Başkan seçilirken, Mutlu Kadir Güvenoğlu ise 92 oyda kaldı. Seçimlerde 3 oyda geçersiz sayıldı.

Hakkı Vargeloğlu Başkanlığındaki yönetim kurulu; İsa Kayar, Arap Ergişi, İbrahim Günindi, Yusuf Balku, Erdoğan Kılıçgil ve Beytullah Keyvan'dan oluşturuldu. - ÇORUM

Hakkı Vargeloğlu güven tazeledi

Hakkı Vargeloğlu güven tazeledi

Hakkı Vargeloğlu güven tazeledi

Hakkı Vargeloğlu güven tazeledi

Hakkı Vargeloğlu güven tazeledi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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