Hakkı Saruhan Oluç kimdir? HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hakkı Saruhan Oluç mesleği nedir?

HDP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, yaptığı açıklamalar, eleştiriler ve yorumlarla sık sık gündeme gelmektedir. Hakkı Saruhan Oluç kimdir? HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hakkı Saruhan Oluç mesleği nedir? gibi soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz...

HDP Grup Başkanvekili ve İstanbul MilletvekiliSaruhan Oluç, Meclis Oturumunda Garê'ye ilişkin konuşma yapıyor ve bu konuşma büyük yankı uyandırıyor! Alıkoyulan vatandaş ve askerler başlığı altında yaptığı konuşmadaki sözleri ve hükümet eleştirileri ise sosyal medyada hedef oldu! Peki, Hakkı Saruhan Oluç kimdir? HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hakkı Saruhan Oluç mesleği nedir?

HAKKI SARUHAN OLUÇ KİMDİR?

Hakkı Saruhan Oluç, gazeteci yazar ve Türk siyasetçidir. Özgürlük ve Dayanışma Partisi kurucusu da olan Oluç, uzun süre ÖDP Genel Başkan Yardımcılığı yapmıştır. 14 Mart 2010 tarihinde gerçekleşen solda büyük buluşmanın mimarlarındandır. Kurucusu olduğu Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nde temel haklar ve siyasi politikalardan sorumlu genel başkan yardımcılığı yaptı. Halkların Demokratik Partisi genel başkan yardımcısı ve parti sözcüsü olarak görev yürüttü. XXV. Dönem Antalya, XXVII. Dönem İstanbul milletvekilidir. 2019 yılı itibarıyla HDP grup Başkanvekilidir.

Ayrıca Birgün'de eski genel yayın yönetmenidir. Şimdilerde ise Turnusol İnternet Dergisi'nin editörlüğünü yapmaktadır.