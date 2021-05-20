Hakkı Özdal kimdir? Hakkı Özdal kaç yaşında, nereli? Hakkı Özdal hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Hakkı Özdal izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Hakkı Özdal kaç yaşında, nereli? Hakkı Özdal hayatı ve biyografisi! Hakkı Özdal kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Hakkı Özdal hakkında araştırmalar yapılıyor. Hakkı Özdal kimdir? Hakkı Özdal kaç yaşında, nereli? Hakkı Özdal hayatı ve biyografisi!

HAKKI ÖZDAL KİMDİR?

Hakkı özdal, 1975 yılında doğdu. İTÜ Malzeme ve Metalurji Mühendisliği'nden mezun oldu. 1996'dan itibaren, Evrensel Kültür dergisinde, Evrensel, Referans ve Radikal gazetelerinde editörlük ve yazarlık yaptı.

Özdal, halen Yeni E dergisinin yazı işleri müdürlüğünü yapıyor.