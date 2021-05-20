Hakkı Özdal kimdir? Hakkı Özdal kaç yaşında, nereli? Hakkı Özdal hayatı ve biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hakkı Özdal kimdir? Hakkı Özdal kaç yaşında, nereli? Hakkı Özdal hayatı ve biyografisi!

Hakkı Özdal kimdir? Hakkı Özdal kaç yaşında, nereli? Hakkı Özdal hayatı ve biyografisi!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Hakkı Özdal izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Hakkı Özdal kaç yaşında, nereli? Hakkı Özdal hayatı ve biyografisi! Hakkı Özdal kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Hakkı Özdal hakkında araştırmalar yapılıyor. Hakkı Özdal kimdir? Hakkı Özdal kaç yaşında, nereli? Hakkı Özdal hayatı ve biyografisi!

HAKKI ÖZDAL KİMDİR?

Hakkı özdal, 1975 yılında doğdu. İTÜ Malzeme ve Metalurji Mühendisliği'nden mezun oldu. 1996'dan itibaren, Evrensel Kültür dergisinde, Evrensel, Referans ve Radikal gazetelerinde editörlük ve yazarlık yaptı.

Özdal, halen Yeni E dergisinin yazı işleri müdürlüğünü yapıyor.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Çakır Özcan Deniz Acun Ilıcalı Tuba Büyüküstün
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Ersun Yanal Hakan Arslan Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hakkı Özdal kimdir? Hakkı Özdal kaç yaşında, nereli? Hakkı Özdal hayatı ve biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 21:39:03. #1.16#

title