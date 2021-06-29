Hakkı Kemaloğlu Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur.
Hakkı KEMALOĞLU hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Hakkı KEMALOĞLU hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Çamlıköy sakinlerinden Ertuğrul, Gürkan ve Gökhan KEMALOĞLU'nun babaları Hakkı KEMALOĞLU hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün Kemaliye Caminde kılınacak öğlen namazını müteakip Emirler mezarlığında toprağa verilecektir. Merhuma Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Gökhan KEMALOĞLU: 0546 299 99 67
29 Haziran 2021, Salı
Kaynak: Habermetre