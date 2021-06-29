Hakkı Kemaloğlu Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hakkı Kemaloğlu Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur.

Hakkı Kemaloğlu Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur.
Habermetre - Haberler | Toplum

Hakkı KEMALOĞLU hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Hakkı KEMALOĞLU hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Çamlıköy sakinlerinden Ertuğrul, Gürkan ve Gökhan KEMALOĞLU'nun babaları Hakkı KEMALOĞLU hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün Kemaliye Caminde kılınacak öğlen namazını müteakip Emirler mezarlığında toprağa verilecektir. Merhuma Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Gökhan KEMALOĞLU: 0546 299 99 67

29 Haziran 2021, Salı

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca Binali Yıldırım Mehmet Özhaseki
Magazin Şener Şen Taner Ölmez Kerem Kamışlı Burak Özçivit
Spor Mesut Özil Burak Elmas Yiğit Şardan Nihat Özdemir Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hakkı Kemaloğlu Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 10:13:05. #1.15#

title