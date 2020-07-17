HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Hakkı Çelikel: "Tüm hesaplarımız Süper Lig'de kalma üzerine kurulu..."

Sezona teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde başlayan sarı-siyahlı ekip, ilk yarıyı 24 puanla 8. sırada tamamladı.

Hakkı Çelikel:
17.07.2020 13:06 | Son Güncelleme: 17.07.2020 17:36

Sezona teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde başlayan sarı-siyahlı ekip, ilk yarıyı 24 puanla 8. sırada tamamladı. İkinci yarıda ise büyük bir düşüş yaşayan Malatya temsilcisi, oynadığı 15 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.

İkinci yarıda sadece 8 puan toplayabilen Yeni Malatyaspor, 32. haftayı 32 puanla ve averajla 15. sırada tamamladı. Sarı-siyahlılar, ligin kalan iki maçında da önemli maçlara çıkacak.

Bu hafta deplasmanda Çaykur Rizespor ile sonraki hafta ise sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, bu maçlardan alacağı sonuçlarla ligde kalmayı hedefliyor.

- Gol yollarında suskun, savunma çöktü

BtcTurk Yeni Malatyaspor, sezonun ikinci yarısında gol yollarındaki kötü performansıyla dikkati çekiyor.

Ligin ilk yarısında 17 karşılaşmada 32 gol atan sarı-siyahlılar, ikinci yarıda bu golcü görüntüsünden uzak bir performans sergiliyor.

İkinci yarıda ligdeki 15 maçta sadece 12 gol atabilen Malatya temsilcisinde ilk yarıdaki 1,35 olan gol ortalaması, 0,8'e kadar geriledi.

Yeni Malatyaspor'un hücumda gösterdiği kötü performansı savunmaya da yansıdı. Sarı-siyahlılar, ilk yarıda 17 maçta kalesinde 22 gol görürken, ikinci yarıdaki 15 müsabakada 25 kez kalesindeki tehlikeyi önleyemedi.

Çaykur Rizespor ile averaj hesapları

Yeni Malatyaspor, ligde kalma yarışındaki en önemli rakiplerinden Çaykur Rizespor ile 33. haftada deplasmanda karşılaşacak.

Ligde haftayı averajla Karadeniz temsilcisinin önünde kapatan sarı-siyahlılar, hem puan olarak rakibini geçmek hem de averajla üstünlük kurabilmek için Rize deplasmanından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Süper Lig 16. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Yeni Malatyaspor, rakibine 2-0 mağlup olmuştu. Sarı-siyahlılar, sezon sonunda olası puan eşitliği durumunda üst sırada yer alabilmek için rakibini averaj üstünlüğünü ele geçirmek için mücadele edecek.

- Çelikel: "Önemli 2 maça çıkacağız"

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine, kulüp olarak ligde kalacaklarına yürekten inandıklarını söyledi.

Bu anlamda ligde oynanacak 2 maçın önemine işaret eden Çelikel, "Çok önemli 2 maça çıkacağız. Bu maçları kayıpsız geçmek istiyoruz. Sonuç odaklı sahada her şeyimizi vererek puanlar toplamalıyız. Tüm hesaplarımız bunun üzerine kurulu. Allah'ın izniyle Malatyamızı Süper Lig'de temsil etmeye devam edeceğiz." dedi.

Hakkı Çelikel, bu hafta deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapılacak maça çok ciddi hazırlandıklarını belirterek, teknik heyete ve futbolcularına inanıp güvendiklerini kaydetti.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

5 yıldır kira ödemediği evden çıkarılırken polisleri tehdit etti 3. Sayfa
5 yıldır kira ödemediği evden çıkarılırken polisleri tehdit etti
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu 3. Sayfa
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar Magazin
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı Politika
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok
Maske takmayanların kesinlikle okuması gereken haber! Aydın'da maske cezası yiyen şahsın 1 gün sonra korona testi pozitif çıktı Güncel
Maske takmayanların kesinlikle okuması gereken haber! Aydın'da maske cezası yiyen şahsın 1 gün sonra korona...
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar
Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı
Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, CHP'nin yeni infaz yasası için yaptığı iptal başvurusunu reddetti
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, CHP'nin yeni infaz yasası için yaptığı iptal başvurusunu reddetti
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Moussa Sow, Brezilya'da futbola geri dönebilir
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Moussa Sow, Brezilya'da futbola geri dönebilir
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk namaz sonrası cemaate baklava ikram edilecek
Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk namaz sonrası cemaate baklava ikram edilecek
Boşanma aşamasındaki eşini 15 yerinden bıçaklayan kocanın savunması 'Yok artık' dedirtti
Boşanma aşamasındaki eşini 15 yerinden bıçaklayan kocanın savunması "Yok artık" dedirtti
15 Temmuz gecesi 'Yönetime el koyduk' mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
'15 Temmuz gecesi tehdit edildim' diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
"15 Temmuz gecesi tehdit edildim" diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Fatih Terim, Emre Çolak'ın Galatasaray'a transferini veto etti
Fatih Terim, Emre Çolak'ın Galatasaray'a transferini veto etti
Mucize Doktor'un Açelya'sından çarpıcı itiraf: Üniversite yıllarımda metrobüste tacize uğradım
Mucize Doktor'un Açelya'sından çarpıcı itiraf: Üniversite yıllarımda metrobüste tacize uğradım
Fenerbahçe'nin gündemindeki Andre Schürrle, 29 yaşında futbolu bıraktı
Fenerbahçe'nin gündemindeki Andre Schürrle, 29 yaşında futbolu bıraktı
Yıllar sonra babası albümden çıkardı! İki şehidin beraber çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı
Yıllar sonra babası albümden çıkardı! İki şehidin beraber çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Celal Adan Hulusi Akar Fatih Sultan Bülent Turan
Magazin Ezgi Mola Ece Erken Selçuk Yöntem İbrahim Tatlıses
Spor Adem Büyük Gökhan Gönül Malcolm Thomas Bülent Korkmaz Hikmet Karaman
Daha Fazla Tbmm Asker Adana Ankara
Şu an buradasınız: Hakkı Çelikel: "Tüm hesaplarımız Süper Lig'de kalma üzerine kurulu..." - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.7.2020 17:41:33. #1.15#
title