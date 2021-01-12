Hakkı Bulut: Dünyada bu rekora sahip olan tek isim benim
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Hakkı Bulut: Dünyada bu rekora sahip olan tek isim benim

12.01.2021 09:46 | Son Güncelleme: 12.01.2021 09:51
Hakkı Bulut: Dünyada bu rekora sahip olan tek isim benim

Arabesk müziğin efsane ismi Hakkı Bulut, önceki gün City's Nişantaşı'nda görüntülendi. Bulut, "1000' yakın eserim bulunuyor. Belki de dünyada bu rekora sahip olan tek isim benim" diyerek dikkat çekti. İşte Bulut'un açıklamaları...

Snob Magazin'in haberine göre; Alışverişe çıktığını söyleyen 76 yaşındaki sanatçı, 65'inci albümünü çıkartarak Türkiye'de bir ilke imza attığını söyledi.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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