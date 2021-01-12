Hakkı Bulut: Dünyada bu rekora sahip olan tek isim benim

Arabesk müziğin efsane ismi Hakkı Bulut, önceki gün City's Nişantaşı'nda görüntülendi. Bulut, "1000' yakın eserim bulunuyor. Belki de dünyada bu rekora sahip olan tek isim benim" diyerek dikkat çekti. İşte Bulut'un açıklamaları...