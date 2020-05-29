Hakkarililer, cuma namazını halı sahada kıldı
HAKKARİ'de vatandaşlar, 74 gün sonra kılınan ilk cuma namazını, sosyal mesafeye uyarak halı sahada kıldı.
29.05.2020 16:51 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:51
HAKKARİ'de vatandaşlar, 74 gün sonra kılınan ilk cuma namazını, sosyal mesafeye uyarak halı sahada kıldı. Cuma namazı öncesinde vatandaşlar, Pehlivan Mahallesi'ndeki halı sahanın önünü doldurdu. Güvenlik görevlileri tarafından ateşleri ölçülen vatandaşlar, halı sahaya, sosyal mesafe kurallarına uyarak seccadelerini serip, cuma namazı kıldı.
Cuma namazının ardından vatandaşlar, sosyal mesafeye uyarak halı sahadan ayrıldı.
Kaynak: DHA