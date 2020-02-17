Hakkarili sporcular Erzurum'dan 18 madalyayla döndü

17.02.2020 16:42 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:42

Hakkari Kayak Takımı sporcuları, 14-16 Şubat'ta Erzurum'da düzenlenen Okul Sporları Türkiye Kayak Şampiyonası'nda 18 madalya kazandı.

İl Milli Eğitim Müdürülüğünden yapılan açıklamada, organizasyonda yer alan kayak takımı sporcularının iyi dereceler elde ettiği belirtildi.

Şampiyonada Hakkarili sporcuların 12 birincilik, 4 ikincilik ve 2 dördüncülük kazandığı aktarılan açıklamada, sporcuların bu sonuçla en çok madalya alan bölge olarak yarışmayı tamamladığı kaydedildi.

Kaynak: AA