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Hakkarili sporcular Bitlis'ten 14 madalya ile döndü

HAKKARİ (İHA) – Hakkarili sporcular, Bitlis'te yapılan Kayak Koşu 1. Etap Yarışmasından 14 madalyayla döndüler,Bitlis'te 1-3 Şubat 2020 tarihlerinde yapılan Kayaklı Koşu 1.

04.02.2020 15:35 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:40
Hakkarili sporcular Bitlis'ten 14 madalya ile döndü

(İHA) – Hakkarili sporcular, 'te yapılan Kayak Koşu 1. Etap Yarışmasından 14 madalyayla döndüler,


Bitlis'te 1-3 Şubat 2020 tarihlerinde yapılan Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışmasında, Yüksekovalı kayaklı koşu sporcuları 3 altın, 4 gümüş ve 7 bronz ile toplamda 14 madalya alarak yarışmayı tamamladılar. Antrenörler Şefik Yaşar ve Kenan Ören, sporcularla birlikte Gençlik ve İl Müdürü Emin Yıldırım'ı makamında ziyaret etti. Müdür Yıldırım, antrenörleri ve sporcuları tebrik ederek, başarılar diledi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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