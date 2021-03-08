Son dakika haberleri... Hakkarili Şirin'den babasının şehit olduğu köydeki kadınlara karanfil
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Son dakika haberleri... Hakkarili Şirin'den babasının şehit olduğu köydeki kadınlara karanfil

08.03.2021 17:38 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:55
Son dakika haberleri... Hakkarili Şirin'den babasının şehit olduğu köydeki kadınlara karanfil

Son dakika gündem haberi: HAKKARİ Şehit Gazi-Sen Sendikası İl Başkanı Şirin Adıyaman, güvenlik korucusu babasının 1995'te şehit olduğu köydeki kadınlara, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde karanfil verdi.

HAKKARİ Şehit Gazi-Sen Sendikası İl Başkanı Şirin Adıyaman, güvenlik korucusu babasının 1995'te şehit olduğu köydeki kadınlara, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde karanfil verdi. 

Hakkari Şehit Gazi-Sen Sendikası İl Başkanı Adıyaman, güvenlik korucusu babası Yusuf Adıyaman'ın 19 Temmuz 1995'te teröristlerce şehit edildiği, kent merkezine 23 kilometre uzaklıkta bulunan Ağaçdibi köyündeki kadınları Dünya Kadınlar Günü'nde ziyaret etti. Şehit kızı Adıyaman, köyde oturan kadınların günlerini kutlayıp, karanfil verdi. Babasının terör örgütü mensuplarıyla girdiği çatışmada şehit olduğunu anlatan Şirin Adıyaman, "Köye Kadınlar Günü'nü kutlamak için geldim. 19 Temmuz 1995'te babam bu köyde girdiği çatışmada şehit edildi. Duyduğum kadarıyla bu köyde kimse karanfil dağıtıp, kadınların gününü kutlamamış. Ben de bu nedenle babamın şehit olduğu köye gelerek, kadınlarımızı ziyaret etmek istedim. Burada şehit ailelerine ve köydeki kadınlarımıza karanfil dağıtarak, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladım. Burada yaşayan kadınlar ilk defa karanfil aldıklarını söyledi. Çok mutlu oldular ve teşekkür ettiler" dedi. 

Son dakika haberleri... Hakkarili Şirin'den babasının şehit olduğu köydeki kadınlara karanfil
Son dakika haberleri... Hakkarili Şirin'den babasının şehit olduğu köydeki kadınlara karanfil
Son dakika haberleri... Hakkarili Şirin'den babasının şehit olduğu köydeki kadınlara karanfil
Son dakika haberleri... Hakkarili Şirin'den babasının şehit olduğu köydeki kadınlara karanfil
Son dakika haberleri... Hakkarili Şirin'den babasının şehit olduğu köydeki kadınlara karanfil
Son dakika haberleri... Hakkarili Şirin'den babasının şehit olduğu köydeki kadınlara karanfil
Son dakika haberleri... Hakkarili Şirin'den babasının şehit olduğu köydeki kadınlara karanfil
Son dakika haberleri... Hakkarili Şirin'den babasının şehit olduğu köydeki kadınlara karanfil
Son dakika haberleri... Hakkarili Şirin'den babasının şehit olduğu köydeki kadınlara karanfil

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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