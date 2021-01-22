Hakkarili ressam "kardan kadın heykeli" yaptı
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Hakkarili ressam "kardan kadın heykeli" yaptı

22.01.2021 17:29 | Son Güncelleme: 22.01.2021 17:59

Hakkari Gençlik Merkezi Resim ve Güzel Sanatlar Kulübü eğitmeni ressam Erdi Gür'ün yaptığı "kardan kadın heykeli" ilgi gördü.

Hakkari Gençlik Merkezi Resim ve Güzel Sanatlar Kulübü eğitmeni ressam Erdi Gür'ün yaptığı "kardan kadın heykeli" ilgi gördü.

Kentte yaşayan Gür, bölgede son günlerde etkili olan kar yağışının ardından kardan kadın heykeli yapmaya karar verdi.

Gür, Gençlik Merkezinin önünde topladığı karla yaklaşık 6 saatte 3 metre yüksekliğinde kadın heykeli yaptı.

Heykele ilgi gösteren vatandaşlar, fotoğraf çektirdi.

Gür, Türkiye'nin her yerinde kardan adam yapıldığını, kendisinin ise farklı bir şey yapmak amacıyla kardan kadın heykeli yapmaya karar verdiğini söyledi.

Kardan heykelin Hakkari'nin kültürel mirası üzerine yapılmış bir heykel çalışması olduğunu anlatan Gür, "İnsanlarımız sanatı seviyor. Hakkari'de

sanatın altyapısı var. Biz de buna yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnsanlar gelip kardan kadının önünde fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşıyor." dedi.

Hakkarili ressam 'kardan kadın heykeli' yaptı
Hakkarili ressam 'kardan kadın heykeli' yaptı
Hakkarili ressam 'kardan kadın heykeli' yaptı
Hakkarili ressam 'kardan kadın heykeli' yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş

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