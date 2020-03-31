Hakkarili öğrencilerden duyarlılık mesajı Hakkari Güzel Sanatlar Lisesi resim ve müzik bölümü öğrencileri, korona virüs salgınına karşı çektikleri videoyla "Evde Kal" ve "Hayat Eve Sığar" mesajı verdi.

Hakkari Güzel Sanatlar Lisesi resim ve müzik bölümü öğrencileri, korona virüs salgınına karşı çektikleri videoyla "Evde Kal" ve "Hayat Eve Sığar" mesajı verdi.

Hakkari'nin en başarılı okullarından olan Güzel Sanatlar Lisesi, tüm dünyanın ve ülkemizin zor günlerden geçtiği bu dönemde anlamlı bir çalışmaya imza attı. Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Kazım Gür, resim ve müzik bölümü öğrencilerinin "Evde Kal" ve "Hayat Eve Sığar" çağrısına uyarak; 'resim eve sığar, müzik eve sığar ve sanat eve sığar' diyerek video hazırladıklarını söyledi.

Herkesin hükümetimizin almış olduğu tedbirlere uyması gerektiğini tekrarlayan Gür, zorunlu olmadıkça kimsenin dışarı çıkılmaması ve yapılan uyarılara uyulmasını istedi.

Öğrenciler ise sağlıklı günlerde sanatın yeniden icra edilmesi dileğiyle kısa bir video hazırladıklarını belirterek, herkesin evinde kalması için çağrıda bulunduklarını söylediler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA