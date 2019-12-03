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Hakkarili öğrenciler polisle maç yaptı

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerle halı saha maçı yaptı.

03.12.2019 09:37 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:42
Hakkarili öğrenciler polisle maç yaptı

İl Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerle halı saha maçı yaptı.


Her yıl olduğu gibi bu yılda Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kursu kapsamında öğretmen ve öğrenciler ile TDP Şubenin polisleri halı saha maçında karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen maçta, TDP Şube ve ÇOGEP kurs öğretmen ve öğrencileri 1-1 berabere kaldı.


Polis ağabeyleriyle halı sahada futbol maçı oynamanın heyecanını yaşadıklarını anlatan öğrenciler, kendilerine bu imkanı sağlayan TDP polisine teşekkür ettiler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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