Hakkarili muaythai sporcusu Erdem Kaçar, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldu - Haberler

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Hakkarili muaythai sporcusu Erdem Kaçar, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldu

AA, Hikmet Temeş - Güncel
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Hakkarili muaythai sporcusu Erdem Kaçar, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldu

Muaythai Avrupa Şampiyonası'na katılan Hakkarili sporcu Erdem Kaçar, minikler kategorisinde ikinci oldu.

Muaythai Avrupa Şampiyonası'na katılan Hakkarili sporcu Erdem Kaçar, minikler kategorisinde ikinci oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklama göre, Muaythai Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi ve Hakkari'yi temsil eden Kaçar, miniklerde Avrupa ikincisi olma başarısı gösterdi.

Antrenör Arafat Uçar, şampiyonalarda Hakkari'yi en iyi şekilde temsil etmeyi amaçladıklarını belirtti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım da minik sporcu ile antrenörünü tebrik etti.

AA / Hikmet Temeş - Güncel

Avrupa Şampiyonası, Türkiye, gençlik, Hakkari, Güncel, Haberler

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