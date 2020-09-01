Hakkarili Mesut Yılmaz, Kenan İmirzalıoğlu'na benzerliğiyle dikkat çekiyor
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Hakkarili Mesut Yılmaz, Kenan İmirzalıoğlu'na benzerliğiyle dikkat çekiyor

Hakkarili iş adamı Mesut Yılmaz, ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'na benzerliği ile dikkat çekiyor.

Hakkarili Mesut Yılmaz, Kenan İmirzalıoğlu'na benzerliğiyle dikkat çekiyor
01.09.2020 14:28 | Son Güncelleme: 01.09.2020 14:43

Hakkarili iş adamı Mesut Yılmaz, ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'na benzerliği ile dikkat çekiyor. Yılmaz, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Ankara ve Hakkari'de inşaat işiyle uğraşan 35 yaşındaki Mesut Yılmaz, arkadaşlarının bir cast ajansına gönderdiği fotoğraflar sonucu 'dublörlük' teklifi aldı. Yakın zamanda İstanbul'a gidecek olan Yılmaz'ın Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünü oynadığı Alef dizisinde oynaması bekleniyor.

Konu ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Yılmaz, Kenan İmirzalıoğlu'na benzetilmekten rahatsızlık duymadığını ve oyunculuk yapmak istediğini söyledi. Sinema ve tiyatroya her zaman ilgi duyduğunu anlatan Yılmaz, "Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünü oynadığı Alef dizisinde oynamam için İstanbul'a davet edildim. Özel bir cast ajansından aradılar. Kenan İmirzalıoğlu'nun dublörü olarak değerlendirmek istiyorlarmış" dedi.

Oyunculuk için daha önce de benzer teklifler aldığını ancak yoğun iş hayatından ötürü teklifleri kabul etmediğini belirten Yılmaz, "Ama bu kez değerlendirmek istiyorum. Bu çok heyecan verici bir durum. Önümüzdeki ay içinde ilgili şirketin daveti üzerine İstanbul'a gideceğim" ifadelerini kullandı.

Hakkari ve Ankara'da sokakta yürürken birçok kişinin kendisini Kenan İmirzalıoğlu'na benzetip fotoğraf çektirmek istediğini anlatan Yılmaz, "İlk zamanlar bu ilgiden rahatsız oluyordum ancak şu an daha sonra sevinmeye başladım. Çünkü bu benzerlik oyuncu olmam için ciddi ciddi önümü açtı. Kenan İmirzalıoğlu olmadığımı söylediğim halde insanlar yine de fotoğraf çekmek istiyor. Bende onları kırmıyorum. Vatandaşların ilgisi doğrusu beni mutlu ediyor" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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