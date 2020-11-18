Hakkarili kadınlardan Diyarbakır annelerine destek
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Hakkarili kadınlardan Diyarbakır annelerine destek

18.11.2020 15:27 | Son Güncelleme: 18.11.2020 15:31
Hakkarili kadınlardan Diyarbakır annelerine destek

Hakkarili kadınlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla teröre lanet ederek, Diyarbakır'daki anneler için destek yürüyüşü düzenledi.

Hakkarili kadınlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla teröre lanet ederek, Diyarbakır'daki anneler için destek yürüyüşü düzenledi.

Bulvar Caddesi üzerinde düzenlenen yürüyüşe kadınlar ellerindeki bayraklarla katıldı. Dev Türk bayrağı açan kadınlar, "Anneler burada hainler nerede", "hepimiz anneyiz", "PKK'ya yeteriz", "şehitler ölmez vatan bölünmez", "Türk Kürt kardeştir, PKK kalleştir" şeklindeki slogan atarak Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan HDP binasının bulunduğu sokağa kadar yürüdü. Burada slogan atmaya devam eden kadınlar, Diyarbakır'daki annelere selam göndererek direnişlerine destek verdi.

Anneleri telefonla arayan şehit kızı Şirin Adıyaman, Hakkarili kadınların verdiği desteği canlı yayında iletti. Şehit kızı Şirin Adıyaman ile şehit gelini ve gazi eşi Elmas Adıyaman'ın okuduğu basın açıklamasının ardından kadınlar sessiz bir şekilde dağıldı.

Yürüyüşe ilçelerden gelen kadınlar da destek verdi. - HAKKARİ

Hakkarili kadınlardan Diyarbakır annelerine destek
Hakkarili kadınlardan Diyarbakır annelerine destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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