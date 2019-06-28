Hakkarili güreşçiler milli takımın başarısı için ter dökecek

HİKMET TEMEŞ - Hakkari'de yetenekleri güreş antrenörleri tarafından keşfedilen biri kız 3 lise öğrencisi, müsabakalarda aldıkları derecelerle milli takıma yükselme başarısı gösterdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürülüğünde görevli güreş antrenörleri ile eski güreş milli takım antrenörlerinden beden eğitimi öğretmeni Murat Emin tarafından yetenekleri keşfedilen Hakkari Spor Lisesi öğrencileri Eyyüp Baygo, Berkant Kurt ve Eylem Gök, Türkiye şampiyonalarında çeşitli dereceler elde etti.

Bu başarılarla dikkati çekerek milli takıma seçilen sporculardan Berkant Kurt, Avrupa Yıldız Erkekler Grekoromen Güreş Şampiyonası, Eyyüp Baygo ise Dünya Gençler Grekoromen Güreş Şampiyonası öncesi hazırlık kampına çağrıldı.

Daha önce milli takıma seçilen Eylem Gök ise 10-15 Nisan'da Uluslararası Zafer Turnuvası'nda yıldızlar kategorisinde Türkiye'yi temsil etti.

Uluslararası müsabakalarda milli takımın başarısı için ter dökecek 3 güreşçi, hazırlıklarını Hakkari Spor Salonu'nda beden eğitimi öğretmeni Murat Emin'in gözetiminde sürdürüyor.

Emin: "Amacımız Hakkari'nin sporla anılması"

Murat Emin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il güreş takımını çalıştırdığını ve bu sene kentten milli takıma 3 sporcu kazandırdıklarını söyledi.

Milli takıma sporcu kazandırmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Emin, "Amacımız Hakkari'nin sporla anılması ve spor faaliyetlerinin daha fazla artması. Derece yapan sporcularımızdan Eylem Gök ülkemizi bu sene uluslararası müsabakada 49 kiloda temsil etti. Berkant Kurt, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan milli takımın kampına çağrıldı, Eyyüp Baygo ise 29 Haziran'da Niğde Demirkazık'ta yapılacak Dünya Şampiyonası öncesi milli takımın hazırlık kampına davet edildi." dedi.

Daha iyi başarılar için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğündeki antrenörlerle birlikte çalışmalara devam ettiklerini belirten Emin, "Hakkari gençleri bence çok yetenekli. Biraz mücadele edince, biraz gençlere zaman tanıyınca onların sporda ne kadar başarılı olduğunu ilk geldiğim yıl anladım. Diğer antrenörlerimizle haftanın 6 günü antrenman yapmaktayız. Sezon sonunda bunun meyvesini aldık." diye konuştu.

Gençlerdeki yeteneği gördükten sonra hedef büyüttüklerini dile getiren Murat Emin, "Neden Hakkari'mizden Avrupa ve dünya şampiyonu çıkmasın, olimpiyatlara neden bir sporcu gitmesin? Artık bunun hesabını yapıyoruz. Tek amacımız ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektir." ifadelerini kullandı.

Kurt: "Ülkemi en güzel şekilde temsil edeceğim"

Sporculardan Berkant Kurt, 6 yıldır güreşle uğraştığını belirterek, "Bu yıl iki kez Avrupa Şampiyonası hazırlık kamplarına çağrıldım. İnşallah ülkemi en güzel şeklide dünya ve Avrupa şampiyonalarında temsil edeceğim." açıklamasında bulundu.

İlk uluslararası organizasyona katılan Eylem Gök ise 11. sınıf öğrencisi olduğunu anlatarak, "Bursa'da Türkiye Şampiyonası'nda ilk 5'e girdim ve Antalya'da düzenlenen Uluslararası Zafer Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil ettim. Desteklerinden dolayı antrenörlerime teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Eyyüp Baygo da ilk hedefine bu sene ulaştığını ve Niğde'de yapılacak Dünya Gençler Grekoromen Güreş Şampiyonası için milli takım kampına çağrıldığını dile getirdi.

Kaynak: AA