Hakkarili gençlerin voleybol başarısı

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Gençlik ve Sportif Faaliyetler Kulübü bünyesinde kurulan voleybol takımı, martta oynayacağı finalleri geçerek Voleybol 1. Ligine yükselmeyi hedefliyor.

Açıklamalarda bulunan Hakkari Gençlik ve Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Turan Şimşek, 2017'de kurdukları kulübün bünyesinde 15 branşta 470 sporcu bulunduğunu belirterek, "Voleybol takımımız 5 yılda 3. kez üst üste play-off'lara katılma hakkı kazandı. Voleybol takımına ciddi yatırımlar yaptık. Bunu yaparken geneli kendi imkanlarımızla sağladık. Dinamik gücümüzün yüzde 50'sini voleybola aktardık. Hedefimiz ve inancımız Hakkari ilini voleybol ile tanıştırmaktı" dedi.

Başkan Şimşek, son zamanlarda vatandaşların spor salonlarını doldurmaya başladığını belirterek, "Voleybol takımımız, grubunda namağlup şampiyon olarak 27-28-29 Şubat'ta yarı finalleri geçip 1-2-3 Mart'ta final oynayarak Hakkari'ye Voleybol 1. Ligini armağan etmek istiyor. Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip olan Hakkari ili tamamıyla spor ve turizm kenti olarak anılmak istiyor. Bu anlamda gelebilecek bir şampiyonluğun Hakkari'ye ciddi etkenleri olacak" ifadelerini kullandı.

Başkan Şimşek, tek amaçlarının Hakkari'yi sporla tüm Türkiye'ye tanıttırmak olduğunu dile getirerek, "Bütün Hakkarilerin bize yardımcı olmaları konusunda fedakarlık yapacağına inancımız tamdır" şeklinde konuştu. - HAKKARİ