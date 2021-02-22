Hakkarili gençlerin tahta kayak takımlarıyla kayma çabasına öğretmen ve öğrenciler de eşlik etti

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir grup öğretmen ve öğrenci, Aşağı Kayalar köyünde kendi imkanlarıyla yaptıkları tahta kayak takımlarıyla kayan gençlerle eşlik etti.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir grup öğretmen ve öğrenci, Aşağı Kayalar köyünde kendi imkanlarıyla yaptıkları tahta kayak takımlarıyla kayan gençlerle eşlik etti.

İlçeye 23 kilometre mesafedeki köyde yaşayan gençlerin, dayanıklılığıyla bilinen dişbudak ağacından yaptıkları kayak takımlarıyla tırmandıkları tepelerden kaymaları ilgi çekti.

Şemdinli İmam Hatip Ortaokulunda görevli öğretmenler de bir grup öğrenciyle köye giderek, "Liyan" adı verilen tahta kayak takımlarıyla yüksek tepelerden kaymaya çalıştı.

Türk bayrağı açarak tepeden kendilerini bırakan öğretmen ve öğrencilerin eğlenceli anları renkli görüntüler oluşturdu.

Öğretmenlerden Güllü Batak, okul olarak e-Twinning projesi yürüttüklerini, bunun için kendilerinden bir video istendiğini söyledi.

Bunun için Aşağı Kayalar köyüne geldiklerini anlatan Batak, "Burada dişbudak ağacından yapılmış kayak takımlarıyla çok eğlenceli vakit geçirdik. Köy halkına ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Öğrencilerimizle güzel bir gün geçirdik. Bu kayak takımlarını ilk kez gördük. Hakkari merkezi bize uzak olduğu için bu imkanın ilçede olması güzel." diye konuştu.

Köy sakinlerinden Hüsamettin Eren ise ilçedeki öğretmen ve öğrencileri misafir etmekten memnuniyet duyduklarını belirterek, "Okulun projesi için yardımcı olduk. Öğretmen ve öğrencilere kayak yapmayı öğrettik. Birlikte güzel bir gün geçirdik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz